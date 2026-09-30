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Aktüel Giresun'da yaşayan Ömer Kara kelimeleri de türküleri de tersten söyleyebiliyor
Aktüel

Giresun'da yaşayan Ömer Kara kelimeleri de türküleri de tersten söyleyebiliyor

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Giresun'da yaşayan Ömer Kara kelimeleri de türküleri de tersten söyleyebiliyor

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, kelimeleri ve bildiği türküleri ezgisine uygun tersten söyleyebiliyor; İstiklal Caddesi'nde turistler 'What' dedi.

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluk yıllarından bu yana konuştuğu kelimeleri tersten söyleyebiliyor. Yalnızca günlük konuşmaları değil, bildiği türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten seslendirebiliyor.

Küçük yaşlardan beri var olan yeteneğinin zamanla geliştiğini belirten Kara, yolda gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başladığını, tersten konuşmayı bugün günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini söyledi.

Kara, becerisinin ortaya çıkışını şöyle aktardı: "Yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde. Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi."

İstiklal Caddesi'nde turistler "What" dedi

Yeteneğini bilen yakınları ile gittiği yerlerdeki vatandaşlar, zaman zaman söylediklerini anlamakta güçlük çekiyor. Çevresindekiler, ne dediğini çözebilmek için kelimeleri kağıda yazıp tersten okumaya çalışıyor.

Tersten konuşmasının zaman zaman yabancı bir dile benzetildiğini anlatan Kara, kendisini ilk kez duyanların farklı tepkiler verdiğini söyledi: "Farklı bir dil bilmiyorum ama Arnavutçaya falan benzetenler oluyor. Normal bir dil değil tabii. Farklı bir dil gibi geliyor insanlara. Hoşuna giden de oluyor, umursamayan da."

Yeteneğini İstanbul'da da sergileyen Kara, İstiklal Caddesi'nde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İstanbul'a gitmiştim, İstiklal Caddesi'ndeydim. Arkadaşlar, 'Bir tersten söyle bakalım' dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin 'What' dediğini duydum. Yani 'Ne?' demek istiyorlar. Ben konuşmaya devam ettim. Onların geri dönüp baktığını hissettim. Ben de, 'Nasıl olsa hepsi yabancı' deyip devam ettim."

Türküleri ezgisini bozmadan tersten söyleyebiliyor

Kara, bildiği türkü ve şarkıları da ezgilerini bozmadan tersten söyleyebildiğini, bu yeteneğini sergilemekten keyif aldığını söyledi. Tersten konuşmayı ve şarkı söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini de belirtti.

Ömer Kara'nın sıra dışı konuşma yeteneği, kendisini ilk kez duyanları şaşırtırken, ilçede kendisini tanıyanlar için artık alışılmış bir durum olarak karşılanıyor.

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