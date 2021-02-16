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Eğitim Giresun’da yarın okul var mı? Giresun okullar tatil mi 17 Şubat
Eğitim

Giresun’da yarın okul var mı? Giresun okullar tatil mi 17 Şubat

Giresun yüz yüze eğitim ne zaman? Giresun’da kar yağışı etkisini gösteriyor. Pek çok ilde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Giresun’da yaşayanlar okulların yarın tatil olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında valilikten açıklama geldi. Peki, Giresun’da yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:48:00 -
Giresun’da yarın okul var mı? Giresun okullar tatil mi 17 Şubat

Türkiye’de son birkaç aydır mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık görülüyordu. Hafta sonu ise soğuk ve yağışlı hava Türkiye’de hissedilmeye başlandı. Pek çok şehirde kar yağışı etkisini gösteriyor. Giresun’da beyaz örtüye büründü. Peki, 17 Şubat’ta Giresun’da okullar tatil mi?

Giresun’da yarın okul var mı? Giresun okullar tatil mi 17 Şubat

Giresun'da etkili olan kar nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yağış dolayısıyla ilçe hıfzıssıhha kurullarınca eğitimle ilgili kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, bu doğrultuda 17 Şubat Çarşamba günü Giresun merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

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