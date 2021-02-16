Türkiye’de son birkaç aydır mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık görülüyordu. Hafta sonu ise soğuk ve yağışlı hava Türkiye’de hissedilmeye başlandı. Pek çok şehirde kar yağışı etkisini gösteriyor. Giresun’da beyaz örtüye büründü. Peki, 17 Şubat’ta Giresun’da okullar tatil mi?

Giresun’da yarın okul var mı? Giresun okullar tatil mi 17 Şubat

Giresun'da etkili olan kar nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yağış dolayısıyla ilçe hıfzıssıhha kurullarınca eğitimle ilgili kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, bu doğrultuda 17 Şubat Çarşamba günü Giresun merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.