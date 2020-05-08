Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Eriklimanı uygulama noktasında S.Y, K.G. ve M.Ş'nin içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.
Ekipler, aramada 1 kilo 957 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edildi.
S.Y, K.G. ve M.Ş, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.