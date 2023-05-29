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Yerel Giresun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Giresun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-29 13:38:00 -
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptıkları belirlenen 9 kişiye yönelik belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 138 tabanca fişeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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