Giresun'da uyuşturucu operasyonu! Giresun’da, uyuşturucu arama köpeği "Haklı"nın da katıldığı operasyonda 905 gram kubar esrar ele geçirildi.

Giresun'un Keşap ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 905 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından M.G'nin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Uyuşturucu arama köpeği "Haklı"nın da katıldığı operasyonda M.G.'nin ev ve iş yerinde, 905 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi ve 62 gram kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınan M.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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