Giresun'da tüp patlayan evde çıkan yangında karı koca yaralandı
GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akkaya Köyü Ay Tepe mevkisinde Baki Yılmaz (70) ile eşi Yurdeşen Yılmaz'ın (72) yaşadığı evde tüp patladı, ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken yaralanan çift 112 Acil Sağlık ekiplerince Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yanan ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.