Giresun'da trafik kazası: Yaralılar var Giresun'un Doğankent ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Doğankent ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Tirebolu-Doğankent kara yolu Güdül köyü mevkisinde, Soner Bayram idaresindeki 28 TB 382 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Enver Bayram'ın kullandığı 61 AAB 625 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Veysel Topkara, Hasan Koç ve Cafer Bayram yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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