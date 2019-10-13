Giresun'da trafik kazası: 1 ölü Giresun'da, şarampolden yuvarlanan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Giresun merkeze bağlı Kemaliye köyünde meydana geldi. Emin Kara (46) yönetimindeki 28 EK 163 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Yaralanan Kara, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Berberlik yapan Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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