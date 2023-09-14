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Yerel Giresun'da terör örgütüne ait sığınak bulundu
Yerel

Giresun'da terör örgütüne ait sığınak bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 17:49:00 - 2023-09-14 17:50:36
Giresun'da terör örgütüne ait sığınak bulundu

Giresun kırsalında bölücü terör örgütlerine yönelik arama ve tarama faaliyetleri sırasında güvenlik güçlerinin bulduğu sığınakta muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yağlıdere ilçe kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı 2023/111 Operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

2013 yılından kaldığı tespit edildi

Açıklamada, "Operasyon kapsamında sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2011-2013 yılları arasında depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, son kullanma tarihleri 2011-2013 yılları olan muhtelif yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile yerinde imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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