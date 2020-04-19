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Yerel

Giresun'da teleferik kazası: 1 ölü

Giresun’un Espiye ilçesinde, teleferik teli kopması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

2020-04-19 08:33:00 -
Giresun'da teleferik kazası: 1 ölü

Giresun'un Espiye ilçesi Yeniköy Pangal Mahallesi’nde, Mustafa Aslan tarlasına hayvan gübresini ilkel teleferikle taşıdığı sırada vagonun teli koptu.

Hızla sürüklenen vagon Mustafa Aslan’ın 5 yaşındaki kızı Revzagül Aslan’a çarptı.

Küçük kız hastanede hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Revzagül Aslan, Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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