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Spor Giresun'da Süper Lig kutlamasında korkutan olay
Spor

Giresun'da Süper Lig kutlamasında korkutan olay

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'da büyük sevinç yaşanırken, Eynesil ilçesinde kutlama için havaya rastgele açılan ateş sonucu bir vatandaş yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 07:48:00 -
Giresun'da Süper Lig kutlamasında korkutan olay

Giresunspor ligin son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek, Süper Lig'e yükseldi.

Yeşil Beyazlı taraftarlar sevinçlerini evlerinde yaşarken, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Belen Mahallesi’nde kutlamalar sırasında istenmeyen bir olay yaşandı.

Giresunspor'un şampiyonluğu sonrası havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermi, evinde yatmakta olan Hanım Boz adlı kadının bacağına saplandı.

Hastaneye kaldırıldı

Ailesi tarafından yetkililere hemen haber verilirken, sağlık ekiplerince önce Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hanım Boz, gerekli tetkikler için Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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