Giresun’da sokaklar göle döndü

Akşam saatlerinde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde sağanak yağışa dönüşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşapdurağı mevkiinde su birikintisine neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki su birikintisi trafiği aksattı. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan şehrin Sazbeyi mevkinde ise, binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.