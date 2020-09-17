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Aktüel Giresun'da şehit yakınları ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi
Aktüel

Giresun'da şehit yakınları ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:19:06 -
Giresun'da şehit yakınları ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi

GİRESUN(AA) - Giresun'da, şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Valilikte düzenlenen törende, 5 şehit ailesi ve 3 gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, şehit aileleri ile gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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