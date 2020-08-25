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Aktüel Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı
Aktüel

Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:43:20 -
Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaşanan sel sonrası sahil, sel sularının getirdiği odun parçaları ile doldu.

Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı.

Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi.

Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı.





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