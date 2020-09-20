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Aktüel Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı
Aktüel

Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:01:19 -
Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İran Caddesi'nde, Recep Kaçmaz (30) yönetimindeki 28 AAY 925 plakalı otomobil, Harşit Çayı üzerinde kurulu Doğankent Hidroelektrik Santrali (HES) gölüne devrildi.

Olay yerine gönderilen emniyet ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan sürücü Kaçmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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