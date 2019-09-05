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Giresun’da okul servis şoförleri bilgilendirildi

Giresun’da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:54
Giresun’da okul servis şoförleri bilgilendirildi

Giresun’da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından ise servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.


Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergin Aybar, servis şoförlerinin taşıdıkları öğrencilere rol model olmaları gerektiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aybar, eğitimin sadece okullarda olmayacağını belirterek, "Eğitim her yerde olduğu gibi çocuklar çevrelerinden öğrendikleriyle de hayatlarını şekillendirmektedir. Bu nedenle her servis şoförü taşıdığı öğrenciye olumlu yönde mutlaka rol model olmak zorundadır. Servis şoförlerimiz kişilikleriyle, davranışlarıyla, alışkanlıklarıyla öğrencileri etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerle birlikteyken bütün bunları dikkate alarak davranış sergilemeliyiz. Özellikle her türlü bağımlılığın başlangıcı olan sigara konusunda dahi araç kullanırken, okul etrafındayken sigara dahi içmemeliyiz. Trafikte sabır göstermeliyiz ki asabi tavır ve söylemlerde bulunmamaya dikkat etmeliyiz. Bunlarla birlikte trafik kazalarında birinci faktör insandır, eğitim sadece okul bitirmek ile olmuyor, bunun için bu yaptığımız bilgilendirmeler gibi eğitimler mutlaka olumlu sonuç verecektir. Trafik kuralları ve uygulanması gereken yasal zorunluluklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz bilgilendirme yapacaktır” dedi.


Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferda Yılmaz ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nden Kıdemli Başçavuş Nazif Özer, okul servis şoförlerinin uyması gereken kurallar ve servis araçlarının standartlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Yapılan sunum ve konuşmaların ardından ise okul bahçesinde okul servis araçlarının denetimleri yapılarak eksik belgelerin tamamlanması yönünde bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:54
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