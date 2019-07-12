Giresun'da minibüs şarampole uçtu: 7 yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.12 Temmuz 2019 Cuma 17:30
İlçeye bağlı Kümbet Yaylası'nınÇıkrıkkapı mevkisinde, Ahmet Düdükçü yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ayşe, Salim ve Celal Aydın Öztürk, Güner Özkaya, Dilber Aydın ve Rukiye Düdükçü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YORUM YAZ