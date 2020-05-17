Giresun’da manda yetiştiriciliği ve manda sütü toplama projesi hızla geliştiriliyor

Giresun’da manda yetiştiriciliğini geliştirme ve süt toplama altyapısını iyileştirmeye yönelik yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" sayesinde manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başladı.

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, Giresun’da 2012 yılında uygulamaya başlanan projeyle ilgili "Bu projeyle birlikte 2012 yılından bu yana Giresun’da yetiştiricilerimize, manda ıslahı amacıyla toplam 9 milyon 593 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. Manda mevcudu da 4 bin 703 başa yükselmiştir" dedi.

Dr. Muhammet Angın, yetiştiricilerin ürettikleri çiğ manda sütünün hijyenik koşullarda toplanarak işlenmesi ve sosyo-ekonomik açıdan kalkınmalarını sağladığını belirterek "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) "Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" ve "Manda Sütü Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" projeleri sunulmuştur. Her iki projeye de DOKAP tarafından sırasıyla 2017 yılında 500 bin lira ve 2019 yılında 623 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 123 bin lira destek sağlanmıştır" dedi.

Angın, 2017 ve 2019 yıllarında hayvancılık teknik altyapı projelerinden sağlanan finansmanlarla ilgili olarak "63 adet 50 lt’lik (25 adedi güneş panelli), 1 adet 1.000 lt’lik ve 1 adet 2.000 lt’lik süt soğutma tankı; 2 adet 2.000 lt’lik araç üstü nakil tankı; 1 adet jeneratör; 60 adet tek sağım ve 60 adet çift sağım mobil süt sağım makinesi ile 1 adette 11 parametreli ultrasonik süt analiz cihazı İl Müdürlüğünce temin edilerek proje paydaşı Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine teslim edilmiştir. Temin edilen süt sağım makineleri ile süt soğutma tankları, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından belirlenen üyelerine verilmiştir. Birlik tarafından periyodik olarak toplanan manda sütleri, hijyenik şartlarda en yakın işleme tesisine ve ileriki dönemde faaliyete geçirildiği taktirde Birliğin kendi işleme tesisine ulaştırılmış olacaktır" açıklamasını yaptı.

Angın, projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte manda yetiştiricilerinin kalkınmalarına ciddi bir katkı sağlanması, damızlık manda sayısının artması ve Giresun’un manda sütü ve mamulleriyle adından söz ettiren bir il haline gelmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.