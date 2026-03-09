Giresun’da köy yolları için 7/24 mücadele

Giresun’da etkisini artıran kar yağışı köy yollarını beyaza bürürken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışına karşı ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

İl genelinde köy ve grup yolları ile mahalle bağlantı yollarında yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, kar küreme ve yol genişletme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Zorlu coğrafyada sürdürülen çalışmalarla kapanan yollar kısa sürede yeniden ulaşıma açılarak ulaşım güvenli hale getiriliyor.

Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgelerde vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarını ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden görev yapmaya devam ediyor.