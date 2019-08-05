Giresun'da korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhasına çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:41
İbrahim Demir idaresindeki hafif ticari araç,Karadeniz Sahil Yolunun Doğancı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
Kazada, İbrahim Duman olay yerinde yaşamınıyitirdi, yaralanan sürücü Demir ile Ali ve Nazire Duman Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Nazire ve Ali Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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