Giresun'da komşusunu silahla vurarak öldürdü
GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Kovanlık beldesinde, aralarında husumet bulunan S.P. (18) ve M.C (31) tartışmaya başladı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, komşusu olan M.C'nin üzerine tüfekle ateş açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen M.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı S.P, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.