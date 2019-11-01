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Yerel

Giresun’da heyelan kazaya neden oldu: Yaralılar var

Giresun’da heyelanın sebep olduğu kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

2019-11-01 16:52:00 -
Giresun’da heyelan kazaya neden oldu: Yaralılar var

Heyelan Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde Karadeniz Sahil Yoluna heyelan geldi.

Trabzon'dan Giresun istikaemetine gitmekte olan bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinde geçişi sırasında heyelan meydana geldi.

Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Bu araca arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi ve İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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