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Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Giresun’un turizm merkezleri ve doğal güzellikleri son yıllarda fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

10 Eylül 2019 Salı 10:59
Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Giresun’un turizm merkezleri ve doğal güzellikleri son yıllarda fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.


Özellikle gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı ile Karadeniz motiflerini aynı karede göstermek isteyen fotoğrafçıların adresi ise Giresun ve ilçeleri oldu.


Fotoğrafçılar başta yaylalar, gelin kayası, şelaleler, göller olmak üzere yaptıkları çalışma ile birbirinden güzel kareler yakaladı.


Zaman zaman ıssız bir alanda zaman zaman ise bir köyde köylülerinde konu edilerek yapılan çekimler ile ilgili değerlendirmede bulunan Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kılıç, her çekilen güzel karenin kendilerini daha çok heyecanlandırdığını ifade etti. Amaçlarının bölgeyi bu yönüyle de tanıtmak olduğunu belirten Kılıç, “Bu bir tutkudur biz bu tutkuyu hem turizme kazandırmak hem de çektiğimiz fotoğraflarla gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri fotoğraflar sayesinde birilerine göstermek istedik” dedi.


Bir diğer Fotoğraf Sanatçısı Engin Ayyılız ise, “Son yıllarda Karadeniz’de de gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığının merkezi haline geldi çünkü konunun içerisine birçok objeyi istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz seçeneğiniz çok oluyor ve buda daha güzel fotoğraflar çıkmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.


Giresun’un fotoğraf destinasyonu açısında da önemli bir il olduğunu kaydeden Fotoğraf Sanatçısı Hakan Aydın, gelecek yıllarda bu tür etkinlikler ile Giresun’un adının daha da duyulacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:59
  1. fotoğraf
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