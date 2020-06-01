Giresun'da feci kaza! Greyder aracın üstüne çıktı, 1 kişi öldü
Giresun'da bir greyder ile araç çarpıştı. Kazada greyderin tekeri aracın üstüne çıktı. Olayda aracın şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Giresun'un Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi.
Giresun Özel İdaresi’ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın (51) yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.