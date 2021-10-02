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Yerel Giresun’da feci kaza: Bir ölü, 3 yaralı
Yerel

Giresun’da feci kaza: Bir ölü, 3 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:30:00 -
Giresun’da feci kaza: Bir ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Bulancak ilçesinde bağlı Küçüklü köyünde meydana geldi. Cevdet Oturak’ın (44) kontrolündeki 22 AAT 758 plakalı hafif ticari araç Bulancak ilçesinden Merkez ilçesi istikametinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerinde yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Kazada aracın sürücüsü Cevdet Oturak, olay yerinde kalbinin durması üzerine kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Nazlı Oturak (39), Murat Selim Oturak (6) ve Ali Asaf Oturak (3) yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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