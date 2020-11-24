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Aktüel Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsünün cesedine ulaşıldı
Aktüel

Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsünün cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:47:32 -
Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsünün cesedine ulaşıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin kaybolan sürücüsü ölü bulundu.

İlit köyünde kullandığı otomobilin Gelevera deresine yuvarlanması sonucu kaybolan İlhan Gürbüz'ün bulunması için sabah saatlerinden itibaren Jandarma Su Altı Arama Timi, AFAD, AKUT ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar sonucu Gürbüz'ün cesedine kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre mesafede köprüye takılmış odun parçalarının olduğu yerde ulaşıldı.

Gürbüz'ün cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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