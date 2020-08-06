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Aktüel

Giresun'da denize giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:55:50 -
Giresun'da denize giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu

GİRESUN (AA) - Giresun'da denize giren 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki plajlar mevkisine yakınlarıyla giden Suriye uyruklu Omer Yessuf, denize girilmesi yasak bölgede suya girdi.

Bu sırada akıntıya kapılan Yessuf'u, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekibi sudan çıkardı.

4 yaşındaki Omer Yessuf, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, plajlarda belediyeye ait cankurtaran ekiplerinin olmadığı yerlerde denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunularak, "Belediyemizce denize girilmesi yasak olan bölgelere uyarı tabelaları koyulmuştur. Canlarımızın yanmaması için lütfen kurallara özen gösterelim." ifadesine yer verildi.

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