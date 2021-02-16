Giresun’da bugün okullar tatil mi? 16 Şubat Giresun’da yüz yüze eğitim yok mu?
Giresun’da hava muhalefeti nedeniyle vatandaşlar yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Giresun’da olumsuz hava koşulları nedeni ile bazı il ve ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki Giresun’da bugün okul var mı? Giresun’da bugün okullar tatil mi? Giresun’da yüz yüze eğitim tatil mi? İşte Giresun Valiliğinden 16 Şubat kar tatili açıklaması.
Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.