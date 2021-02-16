  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Giresun’da bugün okullar tatil mi? 16 Şubat Giresun’da yüz yüze eğitim yok mu?
Eğitim

Giresun’da bugün okullar tatil mi? 16 Şubat Giresun’da yüz yüze eğitim yok mu?

Giresun’da hava muhalefeti nedeniyle vatandaşlar yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Giresun’da olumsuz hava koşulları nedeni ile bazı il ve ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki Giresun’da bugün okul var mı? Giresun’da bugün okullar tatil mi? Giresun’da yüz yüze eğitim tatil mi? İşte Giresun Valiliğinden 16 Şubat kar tatili açıklaması.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 08:02:00 -
Giresun’da bugün okullar tatil mi? 16 Şubat Giresun’da yüz yüze eğitim yok mu?

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada
Ekonomi

Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada

Türkiye’den 2021 Ocak ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.
Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar
Dünya

Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan ordusunun, ABD'den M2A1 makineli tüfekleri, M249 hafif makineli tüfekleri ve MK19 bombaatarları teslim aldığı belirtildi.

Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar
Dünya

Irak'ın kuzeyi karıştı! ABD üssüne saldırdılar

Irak'ın kuzeyinde ABD ve İran arasında dolaylı bir savaş yaşanıyor. İran destekli milis gruplar ABD ordusuna ait Al-Harir üssüne füze saldır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay