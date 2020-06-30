Giresun'da bir yayla karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Atkoyağı yaylasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Güce Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atkoyağı yaylasında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri gereğince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün saat 08.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karantina tedbiri çerçevesinde yaylaya giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklandığı ifade edilerek, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından sağlanacaktır. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın 155, 156 ve 112 telefon numaraları ile iletişime geçmesi önemle rica olunur. Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde idari ve adli işlem uygulanacaktır." denildi.