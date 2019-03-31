Giresun’da bir yanda ‘Cumhur İttifakı’ bir yanda ‘Millet İttifakı’ seviniyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Giresun’da 2 dönemdir CHP’de olan merkez belediyesi Cumhur İttifakı adayı AK Partili Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

İki partinin il binası da 20 metre arayla olunca AK Parti ve CHP’liler arasında ‘biz kazandık’ sevinçleri başladı. Bir yanda ‘İzmir Marşı’ çalınırken diğer tarafta ise ‘Ölürüm Türkiye’ Türküsü ile kutlamalar yapıldı. Her iki partiden de resmi bir açıklama yapılmazken, gözler Giresun’da Merkez İlçe Seçim Kurulu’ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.