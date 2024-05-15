Giresun’da alkol yasağı: Avrupa’da durum ne?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Giresun Valiliği, umuma açık yerlerde alkol kullanımına kısıtlama getirdi. Diğer illere de örnek olacak düzenleme 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca alındı.

Yapılan açıklamada; “Sahil kapsamında kumsalda ve kayalıklarda, Aksu, Batlama, Büyükgüre ve Küçükgüre dereleri kenarlarında, parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerinde, kale içinde ve çevresinde, piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda, her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde, ibadethaneler ile eklentileri ile bahçelerinde, terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda, otogar ve terminallerde, alt ve üst geçitlerde, otoyol ve kara yolları ile mahalle yolları kenarlarında, seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde, açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır.” denildi.

Açıklamada kararın, Giresun sınırları içerisinde açıktan veya ‘çevreyi rahatsız edecek şekilde’ içki içen kişilerin engellenmesi ve bu ürünlerin kullandırılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsadığı aktarıldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE KISITLI ALKOL YASAĞI VAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce alınan karar zaten hali hazırda var. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre, alkollü içeceklerin, saat 22.00 ila 06.00 arasında satışı yapılamıyor. Denetim ise bu konuda yetersiz kalıyor.

Ancak bazı vatandaşlar bu kararı ‘’özgürlüğün kısıtlaması’’ olarak görüyor. Ancak dünyada Türkiye gibi sadece Giresun’da değil, ülke genelinde yasaklar var.

Genel olarak Avrupa ülkelerinde halka açık yerlerde içki tüketimi yasal. Ancak yerel yönetimler tarafından halka açık alanlarda alkollü içki tüketimine çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Yasaklar halka açık alanlarda huzurun bozulmaması ve alkolün normalleşmesinin önlenmesini amaçlıyor.

HANGİ ÜLKELERDE ALKOL YASAĞI VAR?

Peki hangi ülkeler de alkol yasağı nasıl uygulanıyor?

RUSYA: 23.00-8.00 arasında alkol satışı yasaklanmış durumda.

İNGİLTERE: İrlanda’da olduğu gibi sokakta alkol içme yasağı bulunuyor. Devlete ait kanallarda içki reklamı yayınlamak yasak.

ALMANYA: Sokakta alkol kullananlara para cezası uygulanırken, bazı bölgelerde gece saatlerinde alkol satışına yasak getirildi.

FİNLANDİYA: 18.00-9.00 arası alkol satışı yapılmıyor. Cuma günleri 20.00’ye kadar satış yapılabiliyor. Pazarları ise satış durduruldu.

İSVEÇ: 19.00-10.00 arası alkol satışı yapılmıyor. Cumartesi 15.00’e kadar satış yapılıyor. Pazarları ise Finlandiya’daki gibi satış yapılmıyor.

İSVİÇRE: Gece 22.00-06.00 arasında market ve büfelerde alkollü içki satışı kesinlikle yasak.

NORVEÇ: Pazartesi-Çarşamba: 10.00-17.00, Perşembe-Cuma 10.00- 18.00, Cumartesi: 10.00- 15.00 arası satış yapılıyor. Pazarları satış yok.

ABD: New York Eyaleti’nde bira 24 saat satılabiliyor. Yüksek alkol pazartesi ve cumartesi 09.00-24.00 arası satılıyor. Pazarları ise satış saatleri 9.00-21.00

KANADA: Ontario Eyaleti’nde 09.00-22.00 arası satış yapılıyor. Pazar günüyse 11.00-18.00 arası satış yapılıyor. Finlandiya, İsveç, Norveç ve Kanada’da alkollü içki satışları (bira dışında) devlet tekelinde bulunuyor. Satış saatleri yasayla değil devletin sahibi olduğu dükkânların açık olduğu saatlerle sınırlı olarak biliniyor.