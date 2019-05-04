Giresun’da 200 yıllık taşhan restore ediliyor

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaklaşık 200 yıllık taşhan restore ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi taşhan orijinal görünümüne kavuşuyor.

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan en eski ve önemli ticaret yolu üzerindeki Şebinkarahisar merkezinde bulunan taşhanlarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

1800’lü yıllarda Surp Astvastzadzin Kilisesi ve bedesteni olarak inşa edilen taşhanın üst katı, 27 dükkan ve 9 odadan oluşuyor.

Edinilen bilgilere göre 1915 yılındaki bölgedeki Ermeni isyanına kadar hizmet veren taşhanların bu tarihten sonra kaderine terk edilmiş ve zaman içerisinde bazı bölümleri yıkılarak harabeye dönüşmüştü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında projelendirilip bir yüklenici firmaya verilen taşhanlar restorasyonun yetkililerce 2020 yılı ortalarında tamamlanması hedefleniyor.