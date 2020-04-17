  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Giresun’da 2 genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun’un Çıtlakkale mevkiinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti.

2020-04-17 23:36:33 -
Giresun’da 2 genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun’un Çıtlakkale mevkiinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan Yiğit Teke (19) yönetimindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Çıtlakale mevkiinde orta refüje çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yiğit Teke ve aynı araçta bulunan Emir Kağan Şenel (18), kaldırıldıkları Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.


Öte yandan kaza yapan araçtan çıkan bira kutuları dikkat çekerken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı