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Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:19:03 -
Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesindeki 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği düzenlendi.

Ordu Kano Kulübü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü organizasyonu ve Dereli Belediyesinin destekleriyle Aksu köyü Camlıgöl'de gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler kano ile kürek çekti.

Giresun'un buzul göllerinin tanıtımı ve bölgenin doğa sporları açısından potansiyelinin ön plana çıkarılması amaçlanan kano etkinliğine 20 doğasever katıldı.

Etkinlikte, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile Giresun Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Bulut da yer aldı.


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