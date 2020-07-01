Giresun Valisi'nden İkranur açıklaması: Şu anda ilk bulgulara göre...
Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak'ta derede ölü olarak bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, ''Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek" dedi.
Giresun Bulancak İncili Köyü'nde 27 Haziran akşamında kaybolan ve dün evinin uzağındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili ilk bulgular hakkında Giresun Valisi Enver Ünlü açıklamalarda bulundu.
Kesin sonucu Adli Tıp belirleyecek
Vali Ünlü, şunları söyledi: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek."