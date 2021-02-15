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Gündem Giresun Valiliği açıkladı: Yüz yüze eğitime kar arası
Gündem

Giresun Valiliği açıkladı: Yüz yüze eğitime kar arası

Giresun Valiliği, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 19:56:00 -
Giresun Valiliği açıkladı: Yüz yüze eğitime kar arası

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

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