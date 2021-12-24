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Yerel Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de okullar kar nedeniyle tatil edildi
Yerel

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de okullar kar nedeniyle tatil edildi

Doğu Karadeniz'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 09:36:00 -
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de okullar kar nedeniyle tatil edildi

Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Eğitime ara verilen kentlerde ayrıca engelli ve hamile kamu personeli izin sayıldı.

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