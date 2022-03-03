Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Giresun’un bazı ilçelerinde şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Peki, hangi ilçelerde okullar tatil?

Giresun okullar tatil oldu mu 4 Mart! Giresun hangi ilçelerde okullar tatil valilik açıklama

Yoğun kar yağışı sebebiyle Giresun’un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.