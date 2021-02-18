Giresun okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim köy okullarında, anaokullarında ve kurslarda başladı. Ancak yoğun kar yağışının yaşandığı bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Giresun’da okullar tatil mi?

Giresun okullar tatil mi? Giresun hangi okullar tatil 19 Şubat

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy kulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.