  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Giresun okullar tatil mi? Giresun hangi okullar tatil 19 Şubat
Eğitim

Giresun okullar tatil mi? Giresun hangi okullar tatil 19 Şubat

Giresun yüz yüze eğitim ne zaman? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Giresun’da beyaz örtüye büründü. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Giresun’da 19 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Giresun’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:12:00 -
Giresun okullar tatil mi? Giresun hangi okullar tatil 19 Şubat

Giresun okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim köy okullarında, anaokullarında ve kurslarda başladı. Ancak yoğun kar yağışının yaşandığı bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Giresun’da okullar tatil mi?

Giresun okullar tatil mi? Giresun hangi okullar tatil 19 Şubat

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy kulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!
Gündem

Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehadet şerbetini içen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK ..
Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı. Faiz kararının ardından Dolar/TL 6,94-6..
Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı!
Siyaset

Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Asla kabul edilemez"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı H..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay