Giresun okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kasım ayında ara verildi. Alınan karalarla yüz yüze eğitim 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde kademeli olarak başlayacak. 15 Şubat’ta pek çok köy okulu yüz yüze eğitime başladı. Ancak kar yağışının olduğu kentlerde yüz yüze eğitime ara verildi. Söz konusu şehirlerden biri de Giresun. Peki, yarın Giresun’da okullar var mı?

Giresun okullar tatil mi 18 Şubat? Giresun’da okullar yarın var mı?

Giresun’da kar yağışı cumartesi gecesine kadar devam ediyor. Şehirde 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. 18 Şubat’ta okulların olup olmadığı ise merak konusu. Ancak yarın için henüz bir açıklama yapılmadı.