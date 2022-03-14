Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok ilde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Giresun’da da şiddetli kar yağışı sürüyor. Bu sebeple eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu.

Giresun okullar tatil mi 15 Mart Salı:

Giresun'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. 15 Mart'a ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Giresun'da 15 Mart Salı gününe ilişkin ulaşımla ilgili bir karar alındı. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak canve mal kaybını önlemek amacıyla; ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi saat 19.00 ile 15 Mart Salı saat 10.00 arasında motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesinin, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışlarının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.