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Giresun merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltında

Giresun merkezli olarak 22 ilde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda kontörlü telefon kullanarak haberleşen mahrem imam yapısına mensup 29 kişi gözaltına alındı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:33
Giresun merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltında

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Giresun, Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda TSK içerisinde görevli FETÖ/PDY terör örgütü üyesi askeri mahrem yapıya mensup 23’ü muvazzaf 29 askeri personel ile askeri okullarda öğrenciyken ilişiği kesilmiş ve ’mahrem imam’ olarak nitelendirilen şahıslarla ardışık arama yöntemi kullanılarak bakkal-büfe gibi iş yerlerinde herkesin kullanımına açık kontörlü telefonlar aracılığıyla görüşme yapan 29 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:33
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Zonguldak
  4. Tunceli
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Rize
  8. Muş
  9. Muğla
  10. Mardin
  11. Konya
  12. Kocaeli
  13. İzmir
  14. İstanbul
  15. Hatay
  16. Hakkari
  17. Giresun
  18. Diyarbakır
  19. Çankırı
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Amasya
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  25. pdy
  26. terör operasyonu
  27. 29 gözaltı

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