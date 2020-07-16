Giresun lise taban puanları 2020 MEB Giresun Fen liseleri Anadolu liseleri İmam Hatip meslek liseleri taban puan yüzdelik dilimleri

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Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler 2020 Merkezi Sınav sonuçları LGS puanları yüzdelik dilimlerine göre lise tercihinde bulunacak. Giresun’da okumak isteyen öğrenciler Giresun lise puanlarını merak etmeye başladı. İşte Giresun lise taban puanları 2020, Giresun LGS lise taban puanları, Giresun Anadolu lise taban puanları, Giresun Fen liseleri taban puan yüzdelik dilimleri, Giresun Anadolu Teknik liseleri taban puanları, İşte Giresun liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran’da yapılan LGS sonuçlarını açıkladı. 181 öğrenci tüm soruları yanıtlayarak tam puan aldı. Milyonlarca öğrenci hayalindeki lisede eğitim almak için girdiği LGS sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler MEB sonuç sayfasında TC numarası ile puanlarını sorgulayıp, LGS sonuç puanına göre lise tercihlerini yapabilecek.
2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Eskişehir Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları ile lise adayları tercihlerini yapabilecek. İşte Giresun Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri, Giresun Anadolu Lisesi taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Giresun Anadolu Öğretmen Lisesi taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Giresun Fen Lisesi liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri 2020, Giresun İmam Hatip Lisesi Liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Giresun Meslek liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri…