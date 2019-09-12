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Giresun Karadeniz’in Onkoloji alanında üssü olacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, inşaatı devam eden yeni hastanede incelemelerde bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:20
Giresun Karadeniz’in Onkoloji alanında üssü olacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, inşaatı devam eden yeni hastanede incelemelerde bulundu.


Milletvekili Cemal Öztürk, inceleme esnasında açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanlığı 88. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Giresun’a 71 yeni doktor ataması yapıldığını ifade etti.


Ataması yapılan 71 doktordan ikisinin uzman doktor olduğuna dikkat çeken Öztürk, onkolog atamasının da yapıldığını belirterek ’’Sağlık Bakanlığımıza yapmış olduğumuz girişimler neticesinde 11 Eylül’de gerçekleşen DHY Kurası kapsamında 69’u pratisyen olmak üzere 71 doktor ataması gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilen 2 uzman doktordan birisi tıbbı onkolog. Atamalar ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun, yeni ataması gerçekleşen tüm hekimlerimize başarılar dilerim’’ dedi.


Giresun genelinde sağlık yatırımlarını arttırmaya ve doktor kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Öztürk, ’’Eylül Dönemi İller Arası Atama Kurası çerçevesinde 18 uzman doktorun daha Giresun genelinde ihtiyaç duyulan hastanelere ataması yapılacak. Hemşerilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için Giresun Üniversitemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz nezdinde yapılan çalışmalarla sağlık yatırımlarımızı arttırmaya ve doktor kadrolarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Aralık ayının sonuna kadar bitirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni hastanenin yüzde 90 fiziki olarak inşası bitirilmiş durumda olduğunu kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:


“2020 Yılının ilk aylarında taşınma olmasını planladık. İçerisinde Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi (OTTM) olacak. Yeni hastanemizin hizmete girmesiyle beraber ilimizin onkoloji alanında Karadeniz Bölgesi’nde üs haline gelmesini hedefliyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi en kapsamlı olan 3. basamak hastane olacak. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ise 2. basamak hastane olarak hemşerilerimize hizmet vermeye devam edecek. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesiyle beraber sağlık kenti olma yolunda bir adım daha atmış olacağız.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:20
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