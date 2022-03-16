Giresun okullar kaç gün tatil? Giresun’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı ise merak konusu. Peki, Giresun yarın okullar tatil mi?

Giresun hangi ilçelerde okulla tatil 17 Mart

Giresun’un bazı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle 16 Mart’ta eğitime ara verildi. 17 Mart içinse henüz bir açıklama yapılmadı. 17 Mart içinse henüz bir açıklama yapılmadı.

16 Mart için Giresun Valiliği’nden yapılan açıklama ise şöyle:

Meteorolojiden alınan bilgiler ışığında; Kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Giresun’da 16 Mart Çarşamba günü 5 ilçede tüm okullarda, 7 ilçede köy okullarında eğitim öğretime ara verildi.

GİRESUN İL MERKEZİ

Köy okullarında eğitim öğretime, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

İl Merkezinde ki okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün idari izinli sayılacaklardır.

EĞİTİME 1 (BİR) GÜN ARA VERİLEN İLÇELER

Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 16 Mart Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

SADECE KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Bulancak (Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İO/OO hariç), Espiye (Cibril İO/OO hariç), Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerine bağlı köy okullarında eğitime öğretime, 16 Mart 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Bu ilçelerin merkezinde bulunan okullarda yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün İdari izinli sayılacaklardır.

EĞİTİME DEVAM EDİLEN İLÇELER

Alucra, Çamoluk, Eynesil ve Görele ilçelerinde ise eğitim öğretime normal olarak devam edilecektir.