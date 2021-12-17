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Spor Giresun, Altay'ı devirdi
Spor

Giresun, Altay'ı devirdi

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Giresunspor sahasında Altay'ı konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, Shapi Suleymanov, Ibrahima Balde ve Diabate attı. Altay'ın tek sayısı ise Poko'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 22:28:00 - 2021-12-17 22:34:47
Giresun, Altay'ı devirdi

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Giresunspor sahasında Altay'ı konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, Shapi Suleymanov, Ibrahima Balde ve Diabate attı. Altay'ın tek sayısı ise Poko'dan geldi.

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Altay ile kozlarını paylaştı. Giresunspor maça, Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Serginho, Süleymanov ve Balde 11'iyle başladı. Altay ise, Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Poko, Eren, Pinares, Rodriguez ve Rayan 11'iyle sahada yer aldı. Çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi ekip, 31. dakikada Shapi Suleymanov'un golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Giresunspor, 61. dakikada Ibrahima Balde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Giresunspor, 72'de Diabate ile penaltıdan skoru 3-0'a getirdi. Altay ise 81'de Poko ile durumu 3-1'e getirse de bu gol yalnızca maçın sonucu belirledi. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi, 22 puanla 11. sıraya yükseldi. İzmir ekibi ise 18 puanla 16. sırada kaldı.

 

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