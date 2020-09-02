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Spor Giovanni Sio: "Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği çok önemli futbolcular var"
Spor

Giovanni Sio: "Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği çok önemli futbolcular var"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:15:21 -
Giovanni Sio: "Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği çok önemli futbolcular var"

İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği'nin Fildişi Sahili asıllı futbolcusu Giovanni Sio, Ankara ekibinin yetiştirdiği çok önemli oyuncular olduğunu söyledi.

Sio, başkent kulübünün Youtube kanalında kırmızı-siyahlı taraftarların sorularını cevaplandırdı.

Altyapıdan çıkan genç oyuncularla, gelişimleri için yakından ilgilendiğini belirten Sio, "Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği çok önemli futbolcular var. Bunlardan bazıları hala takımımızda. Soner gibi bir oyuncunun takımdaki enerjisini ve bize kattıklarını görebiliyorsunuz. Yeni çıkan oyunculardan Gökhan'la özellikle ilgileniyorum. Çünkü Gökhan benim gibi hücumcu. Çok yetenekli ve çok fazla özellikleri olan bir oyuncu. Kendisine maçlarda özellikle sakin olmasını, stresini yenmesini, tamamen konsantrasyonunu gol atmaya yönlendirmesini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldikten sonra 14 gün karantinada kaldığı yurtta neler hissettiği sorulan Sio, şunları kaydetti:

"Elbette zorluk yaşadık ama benim için zor olan 14 gün futbol topuna dokunamamış olmak. Geri geldiğimde orada kalmam gerekiyordu. Hem oradaki insanlar hem kulüp personelimiz bana çok yardımcı oldu. En büyük şansım ise Polomat ile birlikte kalmak oldu. Oradaki insanlarla birlikte 19 Mayıs'ı kutladık. Buraya gelmeden önce Türk arkadaşlarımdan bu tarz günlerin önemini biliyordum zaten. Orada insaların bayrakla dolaşırken heyecanını gördüm, ve onlara katılmak istedim. Afrika’dan da böyle şeylere alışkın biriyim. Sosyal medyadan da ayrıca kutladım o günü. Bildiğim en önemli şey Atatürk'ün Türkiye’ye Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran önemli bir insan olduğu."

Geçen sezon en beğendiği golleri de anlatan Sio, "İki Antalyaspor maçında attığım golleri söyleyebilirim. İlk maçta Daniel Candeias'ın pasıyla topla buluşup bir plase ile şık bir gol atmıştım. İkinci maçta da Ankara’da Mats Seuntjens ile duvar pası yapıp organizasyon yapmıştık. O golü de çok beğeniyorum. Attığım her golün çok önemli olduğunu düşüyorum." diye konuştu.


- "Derbiyi kazandıran golü atmanın yeri apayrı"


Derbide attığı gol sonrası neler hissettiği sorusuna Sio, "Benim böyle bir huyum var. Derbilerde gol atıyorum hep. Önceki takımlarda da böyleydi. Tabii ki derbilerde gol atmak ayrı güzel. Takımınız için, şehriniz için çok önemli maçlar bunlar. Önemli olan derbiyi kazanmaktır her zaman ama o derbiyi kazandıran golü atmanın yeri apayrı. Orada gol attıktan sonra taraftarımızı ve kulübümüzü mutlu ettiğimi düşündüm." şeklinde cevap verdi.


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