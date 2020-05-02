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Spor

Giovanni Guidetti ve teknik ekibi ile voleybol söyleşileri devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:46:59 -
Giovanni Guidetti ve teknik ekibi ile voleybol söyleşileri devam edecek

ANKARA (AA) - Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, video konferans söyleşilerinin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de, "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.

"Takım içinde önemli ve önemli olmayan kurallar" konulu üçüncü söyleşi ise 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.


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