Gine'de kaçak maden çöktü: 5 ölü
DAKAR (AA) - Gine'de kaçak bir madenin çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda, Burkina Faso sınırına yakın Doko kentindeki Faliko beldesinde, kaçak bir madende 8 Haziran'da göçük meydana geldi.
Üç gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrası 5 madencinin cesedine ulaşıldı.
Burkina Fasolu olduğu anlaşılan madencilerin cesetleri ailelerine teslim edildi.
Afrika'nın birçok ülkesinde yerel halk tarafından açılan kaçak madenlerde, özellikle yağışlı sezonda sıklıkla göçükler meydana geliyor.