Gine’de eski Hükümet Sözcüsü darbeciler tarafından alıkonuldu
Gine’de 5 Eylül’deki darbenin ardından eski Hükümet Sözcüsü ve eski Endüstri Bakanı Tibou Kamara, cunta tarafından alıkonuldu.
Cumayı cumartesiye bağlayan gece evine baskın düzenlenen Kamara, askeri üniformalı kişilerce kaçırıldı. Nereye götürüldüğü bilinmeyen Kamara, önceki gün öğleden sonra serbest bırakıldı. Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada da olay doğrulanırken Kamara’nın cuntaya karşı tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği belirtildi.